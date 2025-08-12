Китай "розриває усі контакти" з президентом Чехії після його зустрічі з духовним лідером Тибету

У відповідь на зустріч президента Чехії Петра Павела з духовним лідером Тибету Далай-ламою уряд Китаю вирішив "розірвати усі контакти" з чеським лідером.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що попри "неодноразові протести та рішучу протидію з боку Китаю", президент Чехії відвідав Індію, щоб зустрітися з Далай-ламою.

"Це серйозно порушує політичні зобов'язання, взяті чеським урядом перед урядом Китаю, і шкодить суверенітету та територіальній цілісності Китаю", – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю.

Відтак країна "рішуче засудила", а також "категорично виступила проти цього і висловила серйозний протест чеській стороні".

"З огляду на серйозність провокаційних дій Павела, Китай вирішив припинити всі контакти з ним", – додав речник.

Павел зустрівся з Далай-ламою, старим духовним лідером Тибету, який проживає в екзилі в Індії, під час приватної поїздки наприкінці липня, щоб привітати його з 90-річчям.

У канцелярії президента Чехії, коментуючи такий крок Китаю, зазначили, що зустріч між главою держави та Далай-ламою "була суто приватною".

"Зустріч між Президентом Республіки та Далай-ламою була суто приватною. Наразі між Чеською Республікою та Китаєм немає прямого спілкування на президентському рівні, тому це не крок, який би змінив нинішні обставини", – йдеться у заяві.

Зазначимо, у 1959 році, після невдалого повстання проти китайського правління в Тибеті, Далай-лама втік до Індії, де заснував тибетський уряд у вигнанні. Через це Китай вважає його сепаратистом і не визнає цей уряд.

Сам Далай-лама заперечує такі звинувачення, підкреслюючи, що виступає за більшу автономію Тибету та збереження його буддійської культури.

У червні писали, що чеська розвідка запобігла замаху на віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Чехії в березні 2024 року.

Чехія, як і більшість країн, не має офіційних дипломатичних зв'язків з Тайванем, але підтримує міцні неформальні контакти. Тайванські високотехнологічні компанії також є значними інвесторами в Чеській Республіці.

У 2023 році уряди Чехії та Тайваню домовились про співпрацю у відновленні України.