Китай "разрывает все контакты" с президентом Чехии после его встречи с духовным лидером Тибета

В ответ на встречу президента Чехии Петра Павела с духовным лидером Тибета Далай-ламой правительство Китая решило "разорвать все контакты" с чешским лидером.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что несмотря на "неоднократные протесты и решительное противодействие со стороны Китая", президент Чехии посетил Индию, чтобы встретиться с Далай-ламой.

"Это серьезно нарушает политические обязательства, взятые чешским правительством перед правительством Китая, и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", – заявил представитель Министерства иностранных дел Китая.

В связи с этим страна "решительно осудила", а также "категорически выступила против этого и выразила серьезный протест чешской стороне".

"Учитывая серьезность провокационных действий Павла, Китай решил прекратить все контакты с ним", – добавил представитель.

Павел встретился с Далай-ламой, старым духовным лидером Тибета, проживающим в изгнании в Индии, во время частной поездки в конце июля, чтобы поздравить его с 90-летием.

В канцелярии президента Чехии, комментируя такой шаг Китая, отметили, что встреча между главой государства и Далай-ламой "была сугубо частной".

"Встреча между Президентом Республики и Далай-ламой была сугубо частной. В настоящее время между Чешской Республикой и Китаем нет прямого общения на президентском уровне, поэтому это не шаг, который изменил бы нынешние обстоятельства", – говорится в заявлении.

Напомним, в 1959 году, после неудачного восстания против китайского правления в Тибете, Далай-лама бежал в Индию, где основал тибетское правительство в изгнании. Из-за этого Китай считает его сепаратистом и не признает это правительство.

Сам Далай-лама отрицает такие обвинения, подчеркивая, что выступает за большую автономию Тибета и сохранение его буддийской культуры.

В июне писали, что чешская разведка предотвратила покушение на вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в Чехию в марте 2024 года.

Чехия, как и большинство стран, не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживает прочные неформальные контакты. Тайваньские высокотехнологичные компании также являются значительными инвесторами в Чешской Республике.

В 2023 году правительства Чехии и Тайваня договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины.