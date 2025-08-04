Прем'єр Саксонії хоче змінити систему соцвиплат, зокрема для біженців з України

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив за перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кречмера наводить t-online.

Прем’єр Саксонії вважає, що правила отримання соцвиплат повинні бути змінені "для наших власних громадян, для німців, а також для тих, хто приїхав до нас".

Кречмер розкритикував розмір витрат на соціальну допомогу, заявивши, що Німеччина витрачає на це 47 мільярдів євро.

"Я думаю, що кожному зрозуміло, що це не може бути правильно. Ця цифра повинна бути зменшена", – зазначив прем’єр Саксонії.

У контексті біженців з України він вказав на людей, які отримують державну допомогу, хоча вони її не потребують.

"І це, звичайно, особливо стосується тих, хто шукає захисту, тому що ми маємо порівняння з Францією, Нідерландами, Польщею, Чехією щодо українських біженців. У всіх цих країнах частка людей, які працюють, набагато вища, ніж у нас", – додав Кречмер.

Його коментар з’явився після того, як прем’єр Баварії Маркус Зьодер закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.

За попереднього уряду в Німеччині також говорили про скорочення допомоги біженцям з України.

Тодішній канцлер Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.