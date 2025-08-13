В партии Мерца говорят, что украинцы должны идти и на ту работу, которая не соответствует их профессии

По мнению Штеффена Бильгера, парламентского менеджера фракции правящей партии ХДС/ХСС, украинские граждане, которые получают помощь, должны соглашаться на работу, даже если она не соответствует их профессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Я не думаю, что украинцы могут работать только по своей профессии", – сказал Бильгер.

По его словам, есть много других вакансий.

"Наша система, которая требует сначала выучить немецкий язык, а это может занять много времени, может привести к тому, что люди слишком привыкнут к получению социальной помощи", – отметил Бильгер.

Политик ХДС считает, что решение предыдущей коалиции напрямую включить украинских беженцев в систему социальной помощи не было правильным.

"Социальная помощь – это не та система, которая поощряет людей быстро приступить к работе", – сказал он.

В то же время он предостерегает: "Мы должны вести дискуссию таким образом, чтобы не обвинять украинцев".

Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.