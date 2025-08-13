В Грузии партия власти снова использовала тему войны в Украине в предвыборной рекламе

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" снова использует тему войны в Украине в предвыборной рекламе на местных выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

В роликах с одной стороны показаны разбомбленные украинские города, а с другой – фотографии из Грузии, с отреставрированными фасадами домов, парками и дорогами.

"Выбирай мир" – главный лозунг "Мечты" на выборах мэра столицы.

Оппозиция тем временем заявляет, что правящая партия превратила Тбилиси в "город смерти".

Негативную реакцию части пользователей соцсетей вызвали кадры фонтана в парке Ваке, в котором 13 октября 2022 года от удара током погибла 13-летняя Марита Мепаришвили.

Оппоненты вспоминают о ребенке, погибшем от удара током, о 16-летнем юноше, который утонул в канаве возле парка Рике, и других серьезных событиях, произошедших в столице за последние несколько лет.

В прошлом году "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры и видеоролики, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и на контрасте – "нормальная жизнь" в Грузии.

Подписи на баннерах призывали избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне".

Министерство иностранных дел Украины осудило и назвало недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

На грузинскую власть это не подействовало.