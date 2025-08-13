У Молдові можуть закрити понад 440 каналів у TikTok за брехню про війну і вибори

Поліція Молдови повідомила 13 серпня, що посилює боротьбу з дезінформацією в інтернеті, зокрема у TikTok.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Правоохоронці надіслали адміністрації платформи TikTok офіційні запити на блокування 443 каналів, які містять тисячі відеороликів, які звинуватили в поширенні дезінформації, що "впливає на національну безпеку і стабільність суспільства".

Так, у поліції розповіли, що виявили приблизно сотню каналів у TikTok, які поширюють фейки про участь Молдови і молдовських військових у війні в Україні. Понад половину цих каналів, за інформацією правоохоронців, уже заблокували.

Крім того, поліції вдалося виявити 12 каналів, які поширюють неправдиву інформацію про нібито підготовку фальсифікації парламентських виборів. Сім із них вдалося заблокувати.

Правоохоронці також виявили 130 каналів, які беруть участь у поширенні фейків про представників молдовської влади і держорганів, і ще 97 каналів, які поширювали дезінформацію, пов'язану з політикою керівної партії, і брали участь у розпалюванні ненависті та насильства. Близько сотні таких каналів уже заблокували.

"У виявлених 443 каналів у TikTok загалом понад 1,2 млн підписників і понад 4,5 млн переглядів, що свідчить про масштаб ризику, який створюють ці джерела дезінформації. Дезінформація становить серйозну загрозу національній стабільності та безпеці, і боротьба з нею залишається одним із ключових пріоритетів державних органів", – зазначили в поліції.

Правоохоронці закликали громадян користуватися тільки офіційними та вартими довіри джерелами інформації.

Раніше у партії президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) заявили про запуск в країні кампанії дзвінків із залякуваннями нібито від їхнього імені та бачать у цьому російський слід.

В кінці липня президентка Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки для обговорення ризиків втручання Росії у вибори. Президентка заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.