В Молдове могут закрыть более 440 каналов в TikTok за ложь о войне и выборах

Полиция Молдовы сообщила 13 августа, что усиливает борьбу с дезинформацией в интернете, в частности в TikTok.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Правоохранители направили администрации платформы TikTok официальные запросы на блокировку 443 каналов, содержащих тысячи видеороликов, которые обвинили в распространении дезинформации, что "влияет на национальную безопасность и стабильность общества".

Так, в полиции рассказали, что обнаружили около сотни каналов в TikTok, которые распространяют фейки об участии Молдовы и молдовских военных в войне в Украине. Более половины этих каналов, по информации правоохранителей, уже заблокировали.

Кроме того, полиции удалось выявить 12 каналов, которые распространяют ложную информацию о якобы подготовке фальсификации парламентских выборов. Семь из них удалось заблокировать.

Правоохранители также обнаружили 130 каналов, участвующих в распространении фейков о представителях молдовских властей и госорганов, и еще 97 каналов, которые распространяли дезинформацию, связанную с политикой правящей партии, и участвовали в разжигании ненависти и насилия. Около сотни таких каналов уже заблокировали.

"У выявленных 443 каналов в TikTok в общей сложности более 1,2 млн подписчиков и более 4,5 млн просмотров, что свидетельствует о масштабе риска, который создают эти источники дезинформации. Дезинформация представляет серьезную угрозу национальной стабильности и безопасности, и борьба с ней остается одним из ключевых приоритетов государственных органов", – отметили в полиции.

Правоохранители призвали граждан пользоваться только официальными и заслуживающими доверия источниками информации.

Ранее в партии президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) заявили о запуске в стране кампании звонков с запугиваниями якобы от их имени и видят в этом российский след.

В конце июля президент Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности для обсуждения рисков вмешательства России в выборы. Президент заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.