Польща рішуче відкинула пропозицію Міноборони Білорусі відновити діалог

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на ноту білоруського міністерства оборони щодо відновлення діалогу про безпеку і стабільність у регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Лист був надісланий у червні білоруським міністерством оборони. У ньому Мінськ попередив, що відсутність переговорів може призвести до "нової війни в Європі", ареною якої стануть Білорусь і Польща. Відповідь Варшави була категоричною.

По-перше, пише МЗС, що протягом чотирьох років з території Білорусі та з використанням її послуг здійснюються ворожі до Польщі гібридні дії. Яскравим проявом цього є ситуація на кордоні.

Крім того, йдеться у повідомленні, Білорусь підтримала незаконні дії Росії проти України і надала свою територію для дій, які порушують міжнародне право. В результаті цих дій гинуть мирні жителі і руйнується цивільна інфраструктура.

У своїй відповіді міністерство зазначає, що військова співпраця між державами вимагає дотримання певного мінімуму правил в рамках міжнародних відносин, щоб була змога будувати взаємну довіру.

"У ситуації, що склалася, ми не бачимо простору для переговорів, не кажучи вже про дії в цьому напрямку" – заявили в МЗС.

Білоруське пропагандистське інформаційне агентство опублікувало заяву, зроблену в червні начальником управління міжнародного військового співробітництва Валерієм Ревенком. У ній йдеться про настрої в Мінську щодо "прискореної мілітаризації Республіки Польща".

"Республіка Білорусь, як сусідня держава, не може не реагувати на цю тенденцію" – написав представник білоруського уряду, описуючи збільшення оборонних витрат Польщі, закупівлю наступальних озброєнь і розширення потужностей з виробництва зброї та боєприпасів.

Він зазначив, що ці дії розглядаються Мінськом як "частина комплексної недружньої стратегії щодо Республіки Білорусь".

Ревенко написав, що Білорусь із занепокоєнням спостерігає за заходами, що проводяться в рамках проєкту "Східний щит": будівництвом загороджень і фортифікаційних споруд, а також "сучасних систем моніторингу повітряного простору Республіки Білорусь".

"У прикордонних з нашою країною районах додатково зосереджено близько 11 000 військових, прикордонників і поліцейських. Польське керівництво також має намір вийти з Оттавської конвенції і розмістити протипіхотні міни на кордоні з Білоруссю" – йдеться у комюніке.

Він додав, що Білорусь "йде шляхом відновлення миру і стабільності в східноєвропейському регіоні" і закликав польський уряд до "діалогу". "Ми готові розглянути як повне повернення до раніше укладених угод, так і можливість розширення комплексу заходів прозорості, довіри і безпеки" – зазначив він.

"Білоруська сторона очікує, що польський уряд зробить правильний вибір: вибір на користь безпеки, мирного співіснування і співпраці". – завершив свою заяву представник білоруського міністерства.

Звернемо увагу, що на вересень плануються російсько-білоруські маневри "Запад-2025". У червні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи "Запад-2025", зауважив, що найкращі підрозділи РФ "загрузли в Україні".

Наприкінці липня у Білорусі оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.