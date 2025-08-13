Польша решительно отвергла предложение Минобороны Беларуси возобновить диалог

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на ноту белорусского министерства обороны о возобновлении диалога о безопасности и стабильности в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Письмо было направлено в июне белорусским министерством обороны. В нем Минск предупредил, что отсутствие переговоров может привести к "новой войне в Европе", ареной которой станут Беларусь и Польша. Ответ Варшавы был категоричным.

Во-первых, пишет МИД, что в течение четырех лет с территории Беларуси и с использованием ее услуг осуществляются враждебные Польше гибридные действия. Ярким проявлением этого является ситуация на границе.

Кроме того, говорится в сообщении, Беларусь поддержала незаконные действия России против Украины и предоставила свою территорию для действий, которые нарушают международное право. В результате этих действий гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

В своем ответе министерство отмечает, что военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений, чтобы была возможность строить взаимное доверие.

"В сложившейся ситуации мы не видим пространства для переговоров, не говоря уже о действиях в этом направлении" – заявили в МИД.

Белорусское пропагандистское информационное агентство опубликовало заявление, сделанное в июне начальником управления международного военного сотрудничества Валерием Ревенко. В нем говорится о настроениях в Минске относительно "ускоренной милитаризации Республики Польша".

"Республика Беларусь, как соседнее государство, не может не реагировать на эту тенденцию" – написал представитель белорусского правительства, описывая увеличение оборонных расходов Польши, закупку наступательных вооружений и расширение мощностей по производству оружия и боеприпасов.

Он отметил, что эти действия рассматриваются Минском как "часть комплексной недружественной стратегии в отношении Республики Беларусь".

Ревенко написал, что Беларусь с беспокойством наблюдает за мероприятиями, проводимыми в рамках проекта "Восточный щит": строительством заграждений и фортификационных сооружений, а также "современных систем мониторинга воздушного пространства Республики Беларусь".

"В приграничных с нашей страной районах дополнительно сосредоточено около 11 000 военных, пограничников и полицейских. Польское руководство также намерено выйти из Оттавской конвенции и разместить противопехотные мины на границе с Беларусью", – говорится в коммюнике.

Он добавил, что Беларусь "идет по пути восстановления мира и стабильности в восточноевропейском регионе" и призвал польское правительство к "диалогу". "Мы готовы рассмотреть как полный возврат к ранее заключенным соглашениям, так и возможность расширения комплекса мер прозрачности, доверия и безопасности" – отметил он.

"Белорусская сторона ожидает, что польское правительство сделает правильный выбор: выбор в пользу безопасности, мирного сосуществования и сотрудничества". – завершил свое заявление представитель белорусского министерства.

Обратим внимание, что на сентябрь планируются российско-белорусские маневры "Запад-2025". В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "погрязли в Украине".

В конце июля в Беларуси объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.