Ліворадикальна Вагенкнехт обурилась, що Зеленський вестиме переговори з Трампом із Берліна

Лідерка німецької ліворадикальної партії АСВ Сара Вагенкнехт розкритикувала присутність президента Володимира Зеленського у Берліні для участі у віртуальній конференції щодо України з президентом США.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує dpa-AFX.

Вагенкнехт, яку за лояльність до Росії називають "подругою Путіна", заявила, що уряд Німеччини має "не так очевидно ставати на бік Зеленського".

Вона звинуватила Зеленського у непоступливості, у той час, як, за її словами, більшість українців бажають миру.

"Те, що Зеленський на відеосаміті сидить у канцелярії поруч із Мерцом, має мало спільного з дипломатією", – заявила Вагенкнехт.

"Канцлер цим зводить свою конференцію нанівець, а Німеччина остаточно втрачає роль посередника", – додала вона.

Зеленський прибув до Берліна, щоб взяти участь у віртуальних переговорах з главою Білого дому Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом і європейськими союзниками.

Речник Зеленського повідомляв, що окрім відеоконференції і двосторонньої зустрічі з Мерцом планується онлайн-засідання "коаліції рішучих".

Відеоконференції у середу пройде напередодні зустрічі Трампа та глави Кремля Владіміра Путіна, що запланована на 15 серпня на Алясці.