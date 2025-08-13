Леворадикальная Вагенкнехт возмутилась, что Зеленский будет вести переговоры с Трампом из Берлина

Лидер немецкой леворадикальной партии АСВ Сара Вагенкнехт раскритиковала присутствие президента Владимира Зеленского в Берлине для участия в виртуальной конференции по Украине с президентом США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует dpa-AFX.

Вагенкнехт, которую за лояльность к России называют "подругой Путина", заявила, что правительство Германии должно "не так очевидно становиться на сторону Зеленского".

Она обвинила Зеленского в неуступчивости, в то время как, по ее словам, большинство украинцев желают мира.

"То, что Зеленский на видеосаммите сидит в канцелярии рядом с Мерцем, имеет мало общего с дипломатией", – заявила Вагенкнехт.

"Канцлер этим сводит свою конференцию на нет, а Германия окончательно теряет роль посредника", – добавила она.

Зеленский прибыл в Берлин, чтобы принять участие в виртуальных переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом и европейскими союзниками.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что кроме видеоконференции и двусторонней встречи с Мерцем планируется онлайн-заседание "коалиции решительных".

Видеоконференции в среду пройдет накануне встречи Трампа и главы Кремля Владимира Путина, которая запланирована на 15 августа на Аляске.