Несподіваний приїзд Зеленського до Берліна став викликом для поліції
Несподіваний приїзд до Німеччини президента України Володимира Зеленського став викликом для поліції Берліна, яку поінформували про це "в останній момент".
Про це розповідає Spiegel, пише "Європейська правда".
У профспілці співробітників поліції заявили, що правоохоронців Берліна повідомили про приїзд поважного і "високоризикового" гостя за дуже короткий час до того, коли їм вже треба було розгортати заходи безпеки.
"Можете уявити, що це справді гігантська задала для поліції Берліна, що вимагає цілого комплексу заходів… З точки зору підготовки, це звісно величезна проблема", – коментує очільник берлінського відділу профспілки поліції GdP.
Додатковим фактором ймовірно став також сезон відпусток.
За його словами, для заходів безпеки стягнули "усіх хто тільки був" у Берліні, а на додачу поліції потрібно виконувати рутинну роботу.
Як зазначає видання, на тлі візиту українського президента в урядовому кварталі Берліна чергують спецпідрозділи, у тому числі снайпери на дахах. На річці також курсують патрульні судна поліції.
Поліція попередила, що в окремі проміжки часу рух пішоходів і всіх видів транспорту в районі парламенту та будівлі уряду буде повністю перекритий. Одну зі станцій метро також закрили, поїзди їдуть повз неї без зупинки.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже прийняв Зеленського у своїй канцелярії.
Нагадаємо, у найближчі години відбудуться масштабні перемовини у різних форматах – за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США. Їх ініціювали на тлі очікуваної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці у п’ятницю 15 серпня.