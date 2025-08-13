Неожиданный приезд Зеленского в Берлин стал вызовом для полиции

Неожиданный приезд в Германию президента Украины Владимира Зеленского стал вызовом для полиции Берлина, которую проинформировали об этом "в последний момент".

Об этом рассказывает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В профсоюзе сотрудников полиции заявили, что правоохранителям Берлина сообщили о приезде уважаемого и "высокорискового" гостя за очень короткое время до того, когда им уже надо было разворачивать меры безопасности.

"Можете представить, что это действительно гигантская задача для полиции Берлина, требующая целого комплекса мероприятий... С точки зрения подготовки, это, конечно, огромная проблема", – комментирует глава берлинского отдела профсоюза полиции GdP.

Дополнительным фактором, вероятно, стал также сезон отпусков.

По его словам, для мер безопасности стянули "всех, кто только был" в Берлине, а в дополнение полиции нужно выполнять рутинную работу.

Как отмечает издание, на фоне визита украинского президента в правительственном квартале Берлина дежурят спецподразделения, в том числе снайперы на крышах. На реке также курсируют патрульные суда полиции.

Полиция предупредила, что в отдельные промежутки времени движение пешеходов и всех видов транспорта в районе парламента и здания правительства будет полностью перекрыто. Одну из станций метро также закрыли, поезда едут мимо нее без остановки.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже принял Зеленского в своей канцелярии.

Напомним, в ближайшие часы состоятся масштабные переговоры в разных форматах – с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США. Их инициировали на фоне ожидаемой встречи лидеров США и РФ на Аляске в пятницу 15 августа.