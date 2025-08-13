Итальянские F-35 впервые вылетели из Эстонии для перехвата самолета РФ

Два итальянских истребителя F-35 впервые подняли в воздух из Эстонии для перехвата российского самолета.

Об этом сообщило воздушное командование НАТО в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В среду, 13 августа, в воздушном командовании НАТО заявили, что впервые два итальянских самолета F-35 вылетели из Эстонии в ответ на пребывание российского самолета в воздушном пространстве НАТО. Итальянские самолеты действовали в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства

Фото: Х

"Итальянская оперативная группа воздушных сил – 32-й истребительный полк на авиабазе Эммари в Эстонии находится в режиме быстрого реагирования 24/7, демонстрируя приверженность Альянса к защите воздушного пространства НАТО", – заверили в заявлении.

В начале июня два российских разведывательных самолета были перехвачены британскими истребителями, базирующимися в Польше, а перед тем – истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить российские самолеты, нарушившие правила полетов.

В конце июня истребители ВВС Германии вылетали на перехват российского разведывательного самолета над Балтийским морем.