Трамп позвонит Зеленскому после встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что его американский визави Дональд Трамп позвонит ему после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что во время переговоров в различных форматах с участием европейских лидеров и руководства США, обсуждался вопрос потенциальной встречи лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа.

По его словам, Трамп предложил Зеленскому, что после встречи на Аляске у них "будет контакт", во время которого президенты Украины и США обсудят "все результаты, если они будут".

Также во время запланированного разговора президенты определят следующие совместные шаги.

"Мы надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня, немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент Соединенных Штатов Америки", – добавил украинский президент.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что первые два этапа масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США уже завершились.

Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Ряд столиц в связи с приближением встречи подчеркнули, что любые решения по Украине без Украины неприемлемы.

