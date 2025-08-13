В Польше задержали украинца, который мог готовить диверсии по указанию из РФ

В Польше заявили о задержании гражданина Украины, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление от имени премьера Дональда Туска разместили в официальном X его канцелярии.

Молодой гражданин Украины был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности в среду, 13 августа, его обвиняют в диверсионной деятельности.

💬 Premier @DonaldTusk w #KPRM: Dziś ABW aresztowało młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji. To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów, by na terenie Polski dopuszczali się tego typu działań. – Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 13, 2025

"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов для такой деятельности в Польше", – отмечается в сообщении.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее в этот же день стало известно, что прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт против шести членов организованной преступной группировки, которым инкриминируют диверсионную деятельность в интересах иностранного государства.

В феврале 2025 года в Польше на 8 лет осудили украинца за подготовку диверсий в пользу России.