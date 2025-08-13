Кошта рассказал, что говорил Трамп лидерам ЕС: перемирие, участие Украины и гарантии безопасности

После завершения масштабных онлайн-переговоров с участием европейских лидеров 13 августа, Зеленского и руководства США, президент Европейского Совета Антониу Кошта привел три основных месседжа, которые донес до собеседников президент США Дональд Трамп.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Кошта заявил на совместном пресс-подходе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во французском Брегансоне.

Кошта и Макрон встретились в одной из резиденций президента Франции – Форт Брегансон – чтобы вместе принять участие в онлайн-переговорах с лидерами США и Европы.

"Президент Трамп поделился с нами тремя очень важными целями. Во-первых – это прекращение огня", – заявил Кошта.

В качестве второго пункта президент Европейского совета выделил позицию США, при которой "никто, кроме Украины, не может вести переговоры по делам Украины".

"Третий элемент – готовность Соединенных Штатов разделить с Европой усилия по укреплению условий безопасности, когда будет достигнут длительный и справедливый мир для Украины", – рассказал Антониу Кошта.

Он выразил надежду, что во время саммита Трампа с обладателем Кремля Путиным на Аляске 15 августа удастся "достичь прекращения огня и открыть путь к миру в Украине".

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон после масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя переговоры, рассказал, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом. В частности, обсуждалось то, что "Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия соприкосновения".

"Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – сказал тогда он.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос потенциальной встречи лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".