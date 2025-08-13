Рютте: тепер м’яч на боці Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте позитивно оцінив переговори, що відбулися 13 серпня у різних форматах за участі європейських лідерів, президентів України і США.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Відмінна телефонна розмова з президентом США, Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з Путіним в Алясці", – заявив Рютте.

Він високо оцінив лідерство американського президента Дональда Трампа та тісну координацію з союзниками.

"Ми єдині в прагненні покласти край цій жахливій війні проти України та досягти справедливого і тривалого миру. Тепер м'яч на боці Путіна", – додав Рютте.

Зазначимо, американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці із очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля Владіміром Путіним, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

