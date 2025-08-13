Рютте: теперь мяч на стороне Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно оценил переговоры, состоявшиеся 13 августа в различных форматах с участием европейских лидеров, президентов Украины и США.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Отличный телефонный разговор с президентом США, Зеленским и европейскими лидерами накануне встречи президента Трампа с Путиным в Аляске", – заявил Рютте.

Он высоко оценил лидерство американского президента Дональда Трампа и тесную координацию с союзниками.

"Мы едины в стремлении положить конец этой ужасной войне против Украины и достичь справедливого и прочного мира. Теперь мяч на стороне Путина", – добавил Рютте.

Отметим, американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля Владимиром Путиным, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

