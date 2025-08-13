Рютте подякував Німеччині за фінансування ініціативи НАТО з постачання зброї США Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив подяку Німеччині за фінансування пакету допомоги для України на $500 млн.

Його слова цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".

Рютте висловив подяку Німеччині за фінансування пакету на суму $500 млн військового обладнання для України, яке буде поставлено США.

"Ця поставка допоможе Україні захиститися від російської агресії", – заявив генсекретар НАТО.

Як відомо, Німеччина у середу 13 серпня повідомила, що профінансує ініціативу НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), за якою надалі забезпечуватимуть постачання Україні американської зброї.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні PURL, який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 млн доларів.