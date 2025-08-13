Рютте поблагодарил Германию за финансирование инициативы НАТО по поставкам оружия США Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил благодарность Германии за финансирование пакета помощи для Украины на $500 млн.

Его слова цитирует Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Рютте выразил благодарность Германии за финансирование пакета на сумму $500 млн военного оборудования для Украины, которое будет поставлено США.

"Эта поставка поможет Украине защититься от российской агрессии", – заявил генсек НАТО.

Как известно, Германия в среду, 13 августа, сообщила, что профинансирует инициативу НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), по которой в дальнейшем будут обеспечивать поставки в Украину американского оружия.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия PURL, который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 млн долларов.