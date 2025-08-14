Навроцкий призывает Сейм запретить "бандеровский флаг" в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался относительно инцидента на Национальном стадионе, где во время одного из концертов появились флаги ОУН-УПА.

Об инциденте он вспомнил в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Он выразил надежду, что Сейм примет поправку к закону, которая запретит использование этой символики на территории Польши.

"Необходимо разобраться с законом, чтобы такие ситуации больше не повторялись", – сказал польский президент.

Он оценил ситуацию как "скандальную".

Навроцкий напомнил, что еще на посту главы Института национальной памяти участвовал в подготовке проекта внесения изменений в закон об ИНП и расширения каталога символов, которые преследуются по закону, включив в него красно-черный флаг.

"Это должно быть сделано в Польше. Я знаю, что этот законопроект находится в польском парламенте. Надеюсь, что парламентское большинство наконец его примет.

Навроцкий заявил, что считает "бандеровскую" символику, которая появляется как в украинском, так и в польском публичном пространстве, возмутительной, но ее присутствие в Польше является абсолютно "неприемлемым".

"Мы должны реагировать очень решительно, просто высылая таких людей из Польши", – подчеркнул он. Он также оценил решение премьер-министра Дональда Туска начать процедуру выдворения из страны нескольких десятков посетителей концерта как правильное решение.

По мнению президента, нельзя исключать, что это была российская провокация, но, по его мнению, важным является также просветительская работа с общественностью.

"Мы осознаем, что и в Украине бандеровская символика в народном образовании не описывается так, как это соответствует историческим исследованиям", – сказал он.

"Независимо от того, что стало причиной этого позорного поведения, мы должны отреагировать на него решительно, а также позаботиться о законе, который есть в польском Сейме, чтобы была криминализация и такие ситуации больше не повторялись", – призвал он.

Навроцкий также добавил, что в будущем может поднять этот вопрос перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол Украины в Польше Василий Боднар также отреагировал на события во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в минувшую субботу на Национальном стадионе в Варшаве.

Читайте также Флаг УПА и депортации в Украину: как русскоязычный концерт возмутил Польшу против украинцев