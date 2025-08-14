Женева сделала общественный транспорт временно бесплатным

Общественный транспорт будет временно бесплатным в Женеве, впервые для Швейцарии, в рамках ряда мероприятий, направленных на борьбу со всплеском загрязнения в городе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Женева, в западной франкоязычной части Швейцарии, переживает серьезный пик загрязнения озоном – вредным газом, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, может вызвать проблемы с дыханием, головную боль и приступы астмы.

Городская система борьбы со смогом показала, что концентрация озона превысила порог безопасности для здоровья окружающей среды в 180 микрограммов на кубический метр в течение 24 часов/

Во вторник температура достигла 37 градусов по Цельсию, и правительство объявило предупреждение о жаре в западных и южных частях Швейцарии. Высокие температуры и низкая облачность означают, что загрязнители озонового слоя накапливаются и дольше рассеиваются, сообщили агентству Reuters в Управлении по охране окружающей среды кантона Женева.

В ответ на это в среду общественный транспорт впервые стал бесплатным по всему кантону, чтобы поощрить жителей и гостей пересесть с автомобилей на автобусы, трамваи, поезда и лодки, чтобы уменьшить выбросы от транспортных средств.

"Меры, принятые в рамках этого чрезвычайного протокола, направлены на уменьшение выбросов оксида азота, в частности, путем популяризации общественного транспорта и ограничения движения наиболее загрязняющих транспортных средств", – заявили в управлении по вопросам окружающей среды.

Пассажирам не нужно будет покупать билет, а проверка билетов будет приостановлена до улучшения ситуации с загрязнением, говорится в заявлении властей. С 6 утра до 10 вечера в центре города разрешено передвигаться только автомобилям с низким уровнем выбросов.

В Женеве продолжаются глобальные переговоры по международному соглашению для противодействия проблеме загрязнения окружающей среды использованным пластиком.

