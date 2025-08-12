Екоактивісти кажуть про надмірне забруднення біля третини водойм та прибережних вод Італії

Приблизно третина зразків з водойм на суходолі та в прибережних водах Італії має показники забруднення, що перевищують безпечні норми.

Як повідомляє ANSA, пише "Європейська правда", про такі результати оголосила неурядова організація Legambiente, що займається питаннями захисту довкілля.

Волонтери Legambiente презентували результати масштабного дослідження якості води в озерах та прибережних водах Італії. З 388 проб води, відібраних у 19 регіонах, кожен третій – 34% від загальної кількості – мали перевищений вміст небезпечних речовин.

Якість води виявилась дещо кращою у тих зразках, які брали на віддалі від гирл річок чи підприємств з очищення стічних вод – там безпечні норми перевищені в 15% досліджених зразків.

За висновками дослідження, 54% гирл річок, каналів і струмків, що впадають в італійські озера чи у море, можна вважати забрудненими або дуже забрудненими.

На тлі цих результатів в організації закликали невідкладно розробити національний план із захисту прибережних та внутрішніх вод, виділити більші ресурси на модернізацію водоочисних заводів і посилити державний контроль у цій сфері.

У Парижі цього літа після 100-річної заборони відкрили для купання річку Сена, що протікає через центр міста.

У Женеві тривають глобальні перемовини щодо міжнародної угоди для протидії проблемі забруднення довкілля використаним пластиком.