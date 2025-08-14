ЗМІ: Трамп може запропонувати Путіну доступ до мінералів Аляски і України в обмін на мир

Президент США Дональд Трамп готується запропонувати лідеру РФ Владіміру Путіну доступ до рідкісноземельних корисних копалин Аляски і окупованих частин України, щоб стимулювати його до припинення війни в Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Telegraph, передає "Європейська правда".

Президент США прибуде на довгоочікувану зустріч зі своїм російським колегою в п'ятницю, озброївшись низкою можливостей для заробітку для Путіна.

Вони включатимуть відкриття природних ресурсів Аляски для Москви і зняття деяких американських санкцій з російської авіаційної промисловості.

Пропозиції включають надання Путіну доступу до рідкісноземельних корисних копалин на українських територіях, які наразі окуповані Росією.

Окрім зняття санкцій, The Telegraph стало відомо, що США готуються запропонувати Путіну інші фінансові стимули для припинення війни, зокрема доступ до рідкісноземельних мінералів на територіях України, які наразі окуповані Росією.

Вважається, що Україна володіє 10 відсотками світових запасів літію, який використовується у виробництві акумуляторів. Два з найбільших родовищ літію знаходяться на територіях, які утримує Росія, і Путін зробив ставку на цінні мінерали, знайдені в окупованих його військами регіонах.

"Існує цілий ряд стимулів, серед яких може бути потенційна угода щодо мінералів/рідкісноземельних елементів", – повідомило The Telegraph джерело, обізнане з пропозиціями.

У травні США підписали з Києвом угоду про видобуток рідкісноземельних мінералів, що дозволило їм експлуатувати багаті природні ресурси України. Вашингтону потрібно буде налагодити нові видобувні операції, що може бути прискорено завдяки співпраці з Росією.

Серед інших стимулів – зняття заборони на експорт деталей та обладнання, необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких перебуває в аварійному стані.

Західні країни обмежили доступ Москви до критично важливих запасних частин та іншого обладнання після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, що змусило авіакомпанії та військових розбирати старі літаки на запчастини.

Зняття санкцій з російських літаків може виявитися вигідним для американського виробника Boeing. Маючи парк з понад 700 літаків, в якому домінують Airbus і Boeing, російські авіакомпанії могли б повернутися до американських постачальників за критично важливими деталями і технічним обслуговуванням.

Трамп також розглядає можливість надання Росії доступу до цінних природних ресурсів у протоці, що відокремлює її від США. Аляска, відокремлена від Росії лише трьома милями Берингової протоки, за оцінками, має значні нерозвідані запаси нафти і газу, в тому числі 13 відсотків світової нафти.

Джерела в британському уряді повідомили The Telegraph, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи доти, доки це не буде розглядатися як винагорода Росії. "Сенс полягає в тому, що це має бути представлено так, щоб відповідати громадській думці щодо цього, це не може розглядатися як винагорода Путіну", – сказав один зі співрозмовників.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

