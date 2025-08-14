СМИ: Трамп может предложить Путину доступ к минералам Аляски и Украины в обмен на мир

Президент США Дональд Трамп готовится предложить лидеру РФ Владимиру Путину доступ к редкоземельным полезным ископаемым Аляски и оккупированных частей Украины, чтобы стимулировать его к прекращению войны в Украине.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph, передает "Европейская правда".

Президент США прибудет на долгожданную встречу со своим российским коллегой в пятницу, вооружившись рядом возможностей для заработка для Путина.

Они будут включать открытие природных ресурсов Аляски для Москвы и снятие некоторых американских санкций с российской авиационной промышленности.

Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным полезным ископаемым на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией.

Кроме снятия санкций, The Telegraph стало известно, что США готовятся предложить Путину другие финансовые стимулы для прекращения войны, в частности доступ к редкоземельным минералам на территориях Украины, которые сейчас оккупированы Россией.

Считается, что Украина обладает 10 процентами мировых запасов лития, который используется в производстве аккумуляторов. Два из крупнейших месторождений лития находятся на территориях, которые удерживает Россия, и Путин сделал ставку на ценные минералы, найденные в оккупированных его войсками регионах.

"Существует целый ряд стимулов, среди которых может быть потенциальная сделка по минералам/редкоземельным элементам", – сообщил The Telegraph источник, знакомый с предложениями.

В мае США подписали с Киевом соглашение о добыче редкоземельных минералов, что позволило им эксплуатировать богатые природные ресурсы Украины. Вашингтону нужно будет наладить новые добывающие операции, что может быть ускорено благодаря сотрудничеству с Россией.

Среди других стимулов – снятие запрета на экспорт деталей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, значительная часть которых находится в аварийном состоянии.

Западные страны ограничили доступ Москвы к критически важным запасным частям и другому оборудованию после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что заставило авиакомпании и военных разбирать старые самолеты на запчасти.

Снятие санкций с российских самолетов может оказаться выгодным для американского производителя Boeing. Имея парк из более 700 самолетов, в котором доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы вернуться к американским поставщикам за критически важными деталями и техническим обслуживанием.

Трамп также рассматривает возможность предоставления России доступа к ценным природным ресурсам в проливе, отделяющем ее от США. Аляска, отделенная от России всего тремя милями Берингова пролива, по оценкам, имеет значительные неразведанные запасы нефти и газа, в том числе 13 процентов мировой нефти.

Источники в британском правительстве сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемыми для Европы до тех пор, пока это не будет рассматриваться как вознаграждение России. "Смысл заключается в том, что это должно быть представлено так, чтобы соответствовать общественному мнению по этому поводу, это не может рассматриваться как вознаграждение Путину", – сказал один из собеседников.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, состоят в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

