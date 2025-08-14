В Польше задержали двух 17-летних украинцев за демонстрацию "лозунгов и флага Бандеры"

Полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев, которые, как утверждается, рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом полиция Вроцлава сообщила 13 августа, пишет "Европейская правда".

Задержание провели в результате координации сотрудников криминального отдела городского управления полиции Вроцлава совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

"Согласно выводам следователей, задержанные размещали на фасадах зданий и памятниках, посвященных жертвам Волынской трагедии, флаги Бандеры и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию и прославляющие фигуру Степана Бандеры", – говорится в сообщении полиции.

Утверждается, что эти действия происходили на территории Вроцлава, Варшавы, а также недавно в селе Домостав.

Расследование находится под контролем Национальной прокуратуры.

В то же время премьер Дональд Туск накануне заявлял, что сотрудники Агентства внутренней безопасности в среду 13 августа, задержали молодого гражданина Украины, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности. Не уточняется, идет ли речь об одном из задержанных, о которых сообщила полиция Вроцлава.

Одновременно президент Польши Кароль Навроцкий, комментируя инцидент на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, призвал Сейм запретить "бандеровский флаг" на территории страны.

Навроцкий добавил, что в будущем может поднимать этот вопрос перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Флаг УПА и депортации в Украину: как русскоязычный концерт возмутил Польшу против украинцев.