Естонія встановила шлагбауми та блокпости на трьох прикордонних переходах з Росією

На трьох прикордонних переходах Естонії з Росією були встановлені висувні ворота і дорожні загородження, які за необхідності можуть зупинити рух людей і транспортних засобів за лічені секунди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Шлагбауми розташовані на Нарвському пункті перетину кордону на півночі, а також на пунктах перетину кордону Койдула і Лухамаа на півдні. Роботи розпочалися минулого місяця і загалом коштували 3,1 мільйона євро.

Нові заходи безпеки були узгоджені після того, як Росія дозволила приблизно 30 особам виїхати з країни і спробувати в'їхати до ЄС без належних документів у Нарві в грудні 2023 року.

Водночас подібні події відбулися в більших масштабах на фінсько-російському кордоні. Офіційні особи заявили, що вони пов'язані з міграційною кризою на кордонах Білорусі з Латвією, Литвою та Польщею, яку підтримують Мінськ і Москва.

"Ми ніколи не можемо повністю виключити міграційну ситуацію на наших кордонах. У таких випадках фізична інфраструктура, безумовно, допомагає нам швидко реагувати на міграційні атаки і запобігати нелегальному перетину кордону", – каже Петер Маран, начальник Південно-Східного прикордонного пункту.

Крім того, за ці роки було кілька інцидентів, коли люди намагалися нелегально перетнути кордон в обхід прикордонників. Нещодавно в Лухамаа п'яний латвійський водій скутера спробував проскочити новий прикордонний пункт пропуску, щоб в'їхати в Росію без зупинки.

За словами Марана, закриття пропускного пункту з новими відкидними воротами та шлагбаумами займає близько трьох секунд.

Минулого місяця також були встановлені шлагбауми на мосту між Естонією та Росією.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро раніше заявив, що держава не планує полегшувати перетин естонсько-російського кордону, наголосивши, що це принципова позиція.

Однак Естонія не стала повністю закривати свій кордон з Росією, як це зробила Фінляндія.

8 серпня минулого року Естонія запровадила більш суворі перевірки на пунктах пропуску в Нарві, Койдула і Лухамаа – вони замінили попередні випадкові перевірки, засновані на оцінці ризиків.

Естонія вирішила перевіряти багаж усіх мандрівників через масовість спроб порушувати заборону на перевезення підсанкційних товарів. Оскільки сухопутний кордон Фінляндії з РФ закритий вже майже рік, через Естонію їдуть також росіяни, які прямують з або до країн Північної Європи.