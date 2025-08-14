Эстония установила шлагбаумы и блокпосты на трех пограничных переходах с Россией

На трех пограничных переходах Эстонии с Россией были установлены выдвижные ворота и дорожные заграждения, которые при необходимости могут остановить движение людей и транспортных средств за считанные секунды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Шлагбаумы расположены на Нарвском пункте пересечения границы на севере, а также на пунктах пересечения границы Койдула и Лухамаа на юге. Работы начались в прошлом месяце и в целом стоили 3,1 миллиона евро.

Новые меры безопасности были согласованы после того, как Россия позволила примерно 30 лицам выехать из страны и попытаться въехать в ЕС без надлежащих документов в Нарве в декабре 2023 года.

В то же время подобные события произошли в больших масштабах на финско-российской границе. Официальные лица заявили, что они связаны с миграционным кризисом на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, которую поддерживают Минск и Москва.

"Мы никогда не можем полностью исключить миграционную ситуацию на наших границах. В таких случаях физическая инфраструктура, безусловно, помогает нам быстро реагировать на миграционные атаки и предотвращать нелегальное пересечение границы", – говорит Петер Маран, начальник Юго-Восточного пограничного пункта.

Кроме того, за эти годы было несколько инцидентов, когда люди пытались нелегально пересечь границу в обход пограничников. Недавно в Лухамаа пьяный латвийский водитель скутера попытался проскочить новый пограничный пункт пропуска, чтобы въехать в Россию без остановки.

По словам Марана, закрытие пропускного пункта с новыми откидными воротами и шлагбаумами занимает около трех секунд.

В прошлом месяце также были установлены шлагбаумы на мосту между Эстонией и Россией.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро ранее заявил, что государство не планирует облегчать пересечение эстонско-российской границы, подчеркнув, что это принципиальная позиция.

В то же время Эстония не стала полностью закрывать свою границу с Россией, как это сделала Финляндия.

8 августа прошлого года Эстония ввела более строгие проверки на пунктах пропуска в Нарве, Койдула и Лухамаа – они заменили предыдущие случайные проверки, основанные на оценке рисков.

Эстония решила проверять багаж всех путешественников из-за массовости попыток нарушать запрет на перевозку подсанкционных товаров. Поскольку сухопутная граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, через Эстонию едут также россияне, которые направляются из или в страны Северной Европы.