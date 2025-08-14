В Испании не утихают лесные пожары, перекрыты 14 дорог, еще один пожарный погиб

В Испании продолжают бушевать лесные пожары, по всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Председатель регионального правительства Кастилии и Леона Альфонсо Фернандес Манюэко объявил в этот четверг о смерти одного из семи пострадавших, госпитализированных из-за ожогов, полученных во время пожаров, охвативших регион. Это волонтер, который помогал тушить один из пожаров в провинции Самора.

Это уже второй человек, погибший от пожаров в этом регионе и третий во всей Испании.

"Нас снова поразила смерть второго волонтера, который погиб в Леоне. Выражаем искреннее соболезнование и поддержку его семье и друзьям в это невыносимое время", – написал в Х премьер Испании Педро Санчес.

По его словам, все государственные органы работают над преодолением сложной ситуации, в которой оказалась страна. "Угроза остается чрезвычайно высокой", – добавил Санчес.

Особое беспокойство вызывает пожар в Харилье (Касерес), который привел к закрытию 25 километров трассы A-66, Серебряного пути, в самом начале августовских длинных выходных.

В Кастилии и Леоне из-за пожаров в Самора и Леоне было эвакуировано 9 тысяч человек, а в Галисии из-за пожаров в Уренсе на всю ночь было остановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и Галисией, хотя сейчас оно уже восстановлено.

Всего перекрыто 14 дорог в Касересе, Саморе, Леоне, Паленсии и Уэльве.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка объявил, что ЕС предоставит Испании два самолета для тушения пожаров.

12 августа пожарные локализовали несколько лесных пожаров, бушевавших по всей Турции, включая крупный пожар в северо-западной провинции Чанаккале, который заставил сотни людей покинуть свои дома.

Более 100 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции во вторник, самые сильные пожары бушуют на островах Ахайя, Закинф, Кефалония и Хиос.