Аляска, гарантії і підтримка армії: Зеленський розповів про переговори зі Стармером 

Президент Володимир Зеленський у четвер провів у Лондоні зустріч з британським прем’єром Кіром Стармером та розповів, про що йшла мова на двосторонніх переговорах.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він та Стармер обговорили очікування від зустрічі на Алясці між лідерами США та Росії та ймовірні перспективи.

"Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії", – повідомив президент.

Також лідери обговорили продовження програм підтримки української армії та оборонного виробництва. Зеленський запросив Британію приєднатись до програми PURL, в рамках якої держави НАТО закуповують у США зброю для України.

Окремо обговорили інвестиції у виробництво дронів, які, за словами президента, відіграють вирішальну роль на передовій.

"Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього", – повідомив Зеленський.

Український президент у четвер прибув на Даунінг-стріт у Лондоні для зустрічі з британським прем’єром Кіром Стармером.

Зеленський, Стармер і європейські лідери провели у четвер телефонну розмову з президентом США, під час якої погодилися, що жодних рішень щодо України не можна ухвалювати без України, і що першим кроком має стати припинення вогню.

Ці переговори відбуваються напередодні саміту лідерів США та Росії у п’ятницю, де, як очікується, головним питанням стане війна РФ в Україні.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля.

