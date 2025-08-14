Аляска, гарантии и поддержка армии: Зеленский рассказал о переговорах со Стармером

Президент Владимир Зеленский в четверг провел в Лондоне встречу с британским премьером Киром Стармером и рассказал, о чем шла речь на двусторонних переговорах.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он и Стармер обсудили ожидания от встречи на Аляске между лидерами США и России и вероятные перспективы.

"Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать Россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии", – сообщил президент.

Также лидеры обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства. Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к программе PURL, в рамках которой государства НАТО закупают в США оружие для Украины.

Отдельно обсудили инвестиции в производство дронов, которые, по словам президента, играют решающую роль на передовой.

"Украинские возможности их производить чрезвычайные. Следовательно, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Великобританией и всеми партнерами по этому вопросу", – сообщил Зеленский.

Украинский президент в четверг прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне для встречи с британским премьером Киром Стармером.

Зеленский, Стармер и европейские лидеры провели в четверг телефонный разговор с президентом США, в ходе которого согласились, что никаких решений по Украине нельзя принимать без Украины, и что первым шагом должно стать прекращение огня.

Эти переговоры проходят накануне саммита лидеров США и России в пятницу, где, как ожидается, главным вопросом станет война РФ в Украине.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после встречи с главой Кремля.

