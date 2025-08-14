Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови під час вступу до ЄС

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела розмову з латвійською колегою Евікою Сілінею, під час якої вони обговорили вступ України в Європейський Союз.

Про це вона повідомила у соцмережах, пише "Європейська правда".

У четвер, 14 серпня, Свириденко провела розмову з Сілінею, під час якої вона подякувала Латвії за непохитну підтримку України.

"Латвія підтримує позицію президента України щодо неможливості розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС. Це критично для безпеки Південно-Східної Європи та Чорного моря", – заявила українська прем’єрка.

Також вони обговорили подальшу безпекову, оборонну та гуманітарну допомогу.

Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.

Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах.

Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти.

Вето Угорщини порушило питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

Данія на початку головування у Раді ЄС пообіцяла максимальний тиск на Угорщину для розблокування запуску переговорів з Україною.