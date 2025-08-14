Латвия поддерживает невозможность разделения Украины и Молдовы при вступлении в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела разговор с латвийской коллегой Эвикой Силиней, во время которого они обсудили вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом она сообщила в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В четверг, 14 августа, Свириденко провела разговор с Силиней, во время которого она поблагодарила Латвию за непоколебимую поддержку Украины.

"Латвия поддерживает позицию президента Украины о невозможности разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в ЕС. Это критически важно для безопасности Юго-Восточной Европы и Черного моря", – заявила украинский премьер.

Также они обсудили дальнейшую безопасность, оборонную и гуманитарную помощь.

Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

В частности, венгерские власти устроили манипулятивный опрос граждан относительно того, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждают, что 95% проголосовали против.

Вето Венгрии подняло вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.