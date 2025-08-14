У Єврокомісії закликали Китай скасувати санкції проти литовських банків

У Європейській комісії у четвер, 14 серпня, закликали Китай скасувати санкції, накладені на два литовські банки, заявивши, що вони є безпідставними.

Пекін оголосив про санкції проти двох литовських банків, Urbo Bank і Mano Bank, цього тижня у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, до якого також входили обмеження щодо двох китайських банків.

Згадані литовські банки не працюють у Китаї, тому крок Пекіна є здебільшого символічним. Проте такі заходи підкреслюють зростаючу напруженість між ЄС і Китаєм через підтримку Пекіном Росії у війні проти України.

Представник Європейської комісії Олоф Гілл захистив санкції ЄС проти китайських банків.

"Китай повинен поважати питання, які ми визначили. Наші санкції є основою наших зусиль, спрямованих на зниження ефективності військової машини Росії", – сказав він.

Гілл зазначив, що Брюссель не вважає, що заходи Китаю у відповідь "мають під собою будь-які підстави або підтверджуються фактами, і тому закликає Китай негайно їх скасувати".

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема до пакета входять санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

ЗМІ також писали, що ЄС має намір домогтися запровадження санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у розв’язаній нею війні проти України.

