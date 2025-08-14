В Еврокомиссии призвали Китай отменить санкции против литовских банков

В Европейской комиссии в четверг, 14 августа, призвали Китай отменить санкции, наложенные на два литовских банка, заявив, что они являются безосновательными.

Слова представителя Еврокомиссии цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Пекин объявил о санкциях против двух литовских банков, Urbo Bank и Mano Bank, на этой неделе в ответ на 18-й пакет санкций ЕС против России, в который также вошли ограничения в отношении двух китайских банков.

Упомянутые литовские банки не работают в Китае, поэтому шаг Пекина является в основном символическим. Однако такие меры подчеркивают растущую напряженность между ЕС и Китаем из-за поддержки Пекином России в войне против Украины.

Представитель Европейской комиссии Олоф Гилл защитил санкции ЕС против китайских банков.

"Китай должен уважать вопросы, которые мы определили. Наши санкции являются основой наших усилий, направленных на снижение эффективности военной машины России", – сказал он.

Гилл отметил, что Брюссель не считает, что ответные меры Китая "имеют под собой какие-либо основания или подтверждаются фактами, и поэтому призывает Китай немедленно их отменить".

Напомним, 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, в пакет входят санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

СМИ также писали, что ЕС намерен добиться введения санкций против Китая за его поддержку России в развязанной ею войне против Украины.

А подробнее об отношениях между Китаем и Литвой читайте в статье "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ