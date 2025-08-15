Вільнюс збудує новий пішохідно-велосипедний міст за 12 млн євро

Муніципалітет Вільнюса незабаром розпочне будівництво нового пішохідно-велосипедного мосту через річку Няріс.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Будівництво мосту довжиною 112 метрів і завширшки 14 метрів коштуватиме близько 12 мільйонів євро. Він з'єднає вулиці Гоштауто і Упес.

Проєкт мосту

"Існує особливий дефіцит сполучень для пішоходів і велосипедистів – з усіх існуючих мостів лише Білий міст і міст Вінгіс придатні для сталого руху", – пояснив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Проєкт планується завершити у 2027 році.

Наприкінці липня у Вільнюсі запустили регулярне пасажирське поромне сполучення річкою Няріс – литовська столиця представила свій перший електричний плавзасіб під назвою Rytas.

Нагадаємо, у Литві серйозно розмірковують над тим, щоб впровадити трамваї – наразі цей вид транспорту у країні відсутній.