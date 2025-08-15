Вильнюс построит новый пешеходно-велосипедный мост за 12 млн евро
Новости — Пятница, 15 августа 2025, 10:54 —
Муниципалитет Вильнюса вскоре начнет строительство нового пешеходно-велосипедного моста через реку Нярис.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.
Строительство моста длиной 112 метров и шириной 14 метров будет стоить около 12 миллионов евро. Он соединит улицы Гоштауто и Упес.
"Существует особый дефицит соединений для пешеходов и велосипедистов – из всех существующих мостов только Белый мост и мост Вингис пригодны для устойчивого движения", – пояснил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Проект планируется завершить в 2027 году.
В конце июля в Вильнюсе запустили регулярное пассажирское паромное сообщение по реке Нярис – литовская столица представила свое первое электрическое плавсредство под названием Rytas.
Напомним, в Литве серьезно размышляют над тем, чтобы внедрить трамваи – пока этот вид транспорта в стране отсутствует.