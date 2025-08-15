Вильнюс построит новый пешеходно-велосипедный мост за 12 млн евро

Муниципалитет Вильнюса вскоре начнет строительство нового пешеходно-велосипедного моста через реку Нярис.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Строительство моста длиной 112 метров и шириной 14 метров будет стоить около 12 миллионов евро. Он соединит улицы Гоштауто и Упес.

Проект моста

"Существует особый дефицит соединений для пешеходов и велосипедистов – из всех существующих мостов только Белый мост и мост Вингис пригодны для устойчивого движения", – пояснил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Проект планируется завершить в 2027 году.

В конце июля в Вильнюсе запустили регулярное пассажирское паромное сообщение по реке Нярис – литовская столица представила свое первое электрическое плавсредство под названием Rytas.

Напомним, в Литве серьезно размышляют над тем, чтобы внедрить трамваи – пока этот вид транспорта в стране отсутствует.