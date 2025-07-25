У Вільнюсі запрацювало регулярне пасажирське поромне сполучення

У Вільнюсі у п’ятницю запустили регулярне пасажирське поромне сполучення річкою Няріс: литовська столиця представила свій перший електричний плавзасіб під назвою Rytas, який став частиною міської мережі громадського транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

90-хвилинний електронний квиток на пором коштуватиме 3 євро, або 4 євро при покупці на борту. Усі пільги та знижки, що діють у міському транспорті, поширюються і на новий вид транспорту.

Пором курсуватиме щодня з 14:00 до 20:00 і зупинятиметься в п’яти локаціях.

фото: lrt

"Пасажирське судноплавство на Нярісі сприятиме більш сталому довкіллю, розвитку зручної мобільності та туризму, а з часом стане важливою частиною громадського транспорту", – заявив мер Валдас Бенкунскас.

Нові електричні пороми – це сучасні, екологічні катамарани, спеціально розроблені для міських внутрішніх водних шляхів. Кожне судно доступне для людей з інвалідністю і має місце для велосипедів. На борту – 32 місця, з яких 28 усередині та чотири – на палубі.

Вони обладнані безкоштовним Wi-Fi, цифровими дисплеями з інформацією про маршрут та камерами відеоспостереження.

Понад 80% палуби вкрито дахом, що захищає пасажирів від сонця і дощу. Сонячні панелі на даху забезпечують живленням бортові системи.

Другий електричний пором нині проходить випробування у Ризі, а ще два мають прибути восени після завершення виробництва та тестування.

Усі чотири судна сформують повноцінну річкову мережу громадського транспорту Вільнюса.

Нагадаємо, у Литві серйозно розмірковують над тим, щоб впровадити трамваї – наразі цей вид транспорту у країні відсутній.

А в червні суд у Берліні дозволив референдум щодо зменшення кількості авто у центрі.