Против немецких министров подали иск из-за депортации афганцев из Пакистана

Правозащитные организации подали в пятницу жалобу на министров иностранных и внутренних дел Германии, обвинив их в том, что они не защитили афганских граждан в Пакистане, которые уже получили разрешение на въезд в Германию, от депортации в контролируемый талибами Афганистан.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Правозащитная группа PRO ASYL и благотворительная организация Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte подали жалобу в прокуратуру Берлина против министра иностранных дел Иоганна Вадефуля и министра внутренних дел Александра Добриндта.

Они заявили, что, позволяя Пакистану депортировать афганцев, уже принятых в немецкие программы переселения, министры оставили в опасности и не оказали помощь лицам, находящимся под угрозой.

По словам правозащитников, за последние недели в Пакистане было арестовано более 400 человек, которые получили одобрение для переселения в Германию, а 34 человека уже депортированы.

Депортированным грозят серьезные риски при правлении талибов, включая заключение в тюрьму, жестокое обращение или казнь.

В то же время Вадефуль заявил в пятницу, что его ведомство находится в "тесном контакте на высоком уровне с правительством Пакистана, чтобы обеспечить защиту этих людей и оказать быструю помощь тем, кто был депортирован или арестован в последние дни".

Между тем, 18 июля из Германии совершили первый при новом правительстве депортационный рейс с гражданами Афганистана, получившими судебные приговоры за проблемы с законом.

Впервые со времен прихода "Талибана" к власти Германия депортировала на родину преступников-граждан Афганистана в августе 2024 года.