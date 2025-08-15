МИД Польши резко осудил израильских фанатов за баннер о "поляках-убийцах"

МИД Польши выступил с решительным осуждением поведения израильских фанатов во время матча израильтян из клуба "Маккаби" против польского "Ракова" из Ченстоховы.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном польским министерством, пишет "Европейская правда".

Директор департамента Африки и Ближнего Востока МИД Польши 15 августа обсудил этот вопрос с послом Израиля Яковом Финкельштейном.

Он выразил свое глубокое возмущение скандальным содержанием баннера, вывешенного израильскими болельщиками, и поблагодарил за его решительное осуждение со стороны посольства.

Посол Польши в Израиле также обсудит этот инцидент с Министерством иностранных дел Израиля.

"Польско-израильские отношения не должны и не будут подорваны экстремистами. Считая, что насилию и языку ненависти нет места ни на спортивных стадионах, ни за их пределами, мы призываем руководство УЕФА должным образом отреагировать на этот инцидент", – заявили в МИД Польши.

"Убийцы с 1939 года" – такая надпись на английском языке была размещена на баннере, который болельщики израильского „Маккаби" из Хайфы вывесили во время матча против "Ракова".

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал это "глупостью, которую нельзя объяснить никакими словами".

Посольство Израиля в Польше назвало поведение израильских болельщиков "отвратительным".

Стоит отметить, что недавно польские политики возмутились из-за флага ОУН-УПА на концерте белорусского рэпера в Варшаве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после беспорядков на концерте на Национальном стадионе в Варшаве 57 украинцев должны будут покинуть страну.

