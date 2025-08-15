У США не виключають, що Трамп може достроково покинути саміт з Путіним

Американський посадовець заявив, що під час саміту лідерів Росії і США на Алясці "всі варіанти залишаються на столі", включаючи можливе залишенням Дональдом Трампом зустрічі, якщо він не вважатиме, що глава Кремля серйозно налаштований укласти угоду.

Про це неназваний посадовець сказав телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

У четвер Трамп натякнув на таку можливість під час розмови з журналістами.

"Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного, і я це зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин. Ми, як правило, з'ясовуємо, чи буде зустріч вдалою чи невдалою, і якщо вона буде невдалою, вона закінчиться дуже швидко, а якщо вдалою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру", – сказав президент США.

Американський посадовець зазначив, що в Білому домі з обережним оптимізмом ставляться до зустрічі, і підкреслив, що Трамп вважає, що йому потрібно бути в одній кімнаті з Путіним, щоб оцінити, на що той "налаштований" щодо припинення вогню. Він також допустив, що президент США може достроково залишити саміт, якщо побачить, що Путін не налаштований відповідно.

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Напередодні саміту лідерів США і Росії на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.