В США не исключают, что Трамп может досрочно покинуть саммит с Путиным

Американский чиновник заявил, что во время саммита лидеров России и США на Аляске "все варианты остаются на столе", включая возможный уход Дональда Трампа со встречи, если он не посчитает, что глава Кремля серьезно настроен заключить соглашение.

Об этом неназванный чиновник сказал телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

В четверг Трамп намекнул на такую возможность во время разговора с журналистами.

"Мы выясним, какая позиция у каждого, и я это пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Мы, как правило, выясняем, будет ли встреча удачной или неудачной, и если она будет неудачной, она закончится очень быстро, а если удачной, мы в ближайшем будущем достигнем мира", – сказал президент США.

Американский чиновник отметил, что в Белом доме с осторожным оптимизмом относятся к встрече, и подчеркнул, что Трамп считает, что ему нужно быть в одной комнате с Путиным, чтобы оценить, на что тот "настроен" относительно прекращения огня. Он также допустил, что президент США может досрочно покинуть саммит, если увидит, что Путин не настроен соответственно.

Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.

Накануне саммита лидеров США и России на Аляске состоялся проукраинский митинг.