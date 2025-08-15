Влада Стокгольма закликала населення економити воду на тлі спеки

Шведи, які проживають на території навколо Стокгольма, отримали від влади вказівку економити воду після того, як незвично тепле літо підняло температуру в Скандинавії до рекордних рівнів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міська влада Стокгольма заявила, що висока температура води в озері Меларен, яке є джерелом питної води для двох мільйонів людей, зменшила кількість водопровідної води, яку може виробляти регіон.

Відтак мешканцям столиці та прилеглих районів рекомендували скоротити час прийняття душу, не наповнювати басейни, припинити поливати сади та мити автомобілі.

"Кожна крапля має значення", – йдеться в заяві Стокгольмської служби водопостачання та водовідведення.

Більшу частину липня Європа потерпала від спеки, температура в деяких регіонах континенту перевищувала 40°C, що спричинило лісові пожежі та сотні смертей. Вчені попереджають, що такі явища стають все частішими та інтенсивнішими через глобальне потепління.

"У Швеції відбулися великі зміни клімату. Зими стали коротшими і набагато м'якшими, а літо загалом довше і тепліше", – заявив Ерік К'єллстрем, професор кліматології Шведського метеорологічного та гідрологічного інституту.

Липень був найтеплішим місяцем за останні 100 років у деяких регіонах Швеції, найбільше постраждала північна частина країни.

Столиця Норвегії Осло також зазнала труднощів із наповненням водосховищ через менші, ніж зазвичай, опади цього року, і з кінця липня просить мешканців добровільно обмежити споживання води, повідомив представник міської водопостачальної служби.

Зазначимо, цього літа у Лапландії, на півночі Фінляндії, температура повітря впродовж понад двох тижнів трималася близько 30°C.

Писали, що понад 100 лісових пожеж спалахнули по всій Греції у вівторок, найсильніші пожежі вирують на островах Ахайя, Закінф, Кефалонія та Хіос.

Також відомо, що тривала посуха та нестерпна спека завдають шкоди мешканцям сіл, худобі та врожаю в гірських районах південного сходу Сербії, де тварини вже починають гинути.