Посуха у Сербії завдає шкоди гірським громадам та худобі

Тривала посуха та нестерпна спека завдають шкоди мешканцям сіл, худобі та врожаю в гірських районах південного сходу Сербії, де тварини вже починають гинути.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Відсутність опадів із травня спричинила нестачу води, лісові пожежі та проблеми для сільського господарства по всьому регіону Західних Балкан. У горах Сербії, зокрема в районі гори Сува-Планіна, власники худоби кажуть, що джерела цього року висохли занадто рано.

Близько тисячі спраглих корів і коней збираються біля кількох джерел і водопоїв, потягуючи брудну воду з калюж.

"Тут немає жодної краплі води… тварини починають гинути", – розповів Любіша Петкович, пастух із громади Гаджин Хан.

У вівторок температура в Сербії сягала близько 35°C, а в кількох регіонах тривали лісові пожежі. Наприкінці липня місцева влада, отримавши сигнал від власників худоби, підняла на пасовища у район гори Сува-Планіна автоцистерни з водою, наповнила ставок і пообіцяла надіслати ще води.

35-річний Нікола Маноєлович сказав, що сподівається на подальші поставки води від держави, та попередив, що посуха вдарила і по селах у долині.

"Кукурудза висохла… у нашому селі немає водопостачання вже три місяці, і тут води теж немає", – сказав Маноєлович.

Метеорологи прогнозують, що наприкінці місяця в Сербії можливий період дощової погоди, але цього може бути недостатньо, щоб поповнити річки, озера та струмки, з яких худоба п’є воду.

Нагадаємо, понад 100 лісових пожеж спалахнули по всій Греції у вівторок, найсильніші пожежі вирують на островах Ахайя, Закінф, Кефалонія та Хіос.

В Іспанії триває боротьба з масштабною пожежею на крайньому півдні країни, через яку евакуювали понад 2 тисячі туристів, працівників готелів і місцевих мешканців.