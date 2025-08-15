Власти Стокгольма на фоне жары призвали население экономить воду

Шведы, проживающие на территории вокруг Стокгольма, получили от властей указание экономить воду после того, как необычно теплое лето подняло температуру в Скандинавии до рекордных уровней.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Городские власти Стокгольма заявили, что высокая температура воды в озере Меларен, которое является источником питьевой воды для двух миллионов человек, уменьшила количество водопроводной воды, которую может производить регион.

Поэтому жителям столицы и прилегающих районов рекомендовали сократить время принятия душа, не наполнять бассейны, прекратить поливать сады и мыть автомобили.

"Каждая капля имеет значение", – говорится в заявлении Стокгольмской службы водоснабжения и водоотведения.

Большую часть июля Европа страдала от жары, температура в некоторых регионах континента превышала 40°C, что привело к лесным пожарам и сотням смертей. Ученые предупреждают, что такие явления становятся все более частыми и интенсивными из-за глобального потепления.

"В Швеции произошли большие изменения климата. Зимы стали короче и гораздо мягче, а лето в целом длиннее и теплее", – заявил Эрик Кьеллстрем, профессор климатологии Шведского метеорологического и гидрологического института.

Июль был самым теплым месяцем за последние 100 лет в некоторых регионах Швеции, больше всего пострадала северная часть страны.

Столица Норвегии Осло также испытала трудности с наполнением водохранилищ из-за более слабых, чем обычно, осадков в этом году, и с конца июля просит жителей добровольно ограничить потребление воды, сообщил представитель городской водоснабжающей службы.

Отметим, этим летом в Лапландии, на севере Финляндии, температура воздуха в течение более двух недель держалась около 30°C.

Писали, что более 100 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции во вторник, самые сильные пожары бушуют на островах Ахайя, Закинф, Кефалония и Хиос.

Также известно, что длительная засуха и невыносимая жара наносят ущерб жителям сел, скоту и урожаю в горных районах юго-востока Сербии, где животные уже начинают погибать.