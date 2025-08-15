СМИ: Трамп не взял Келлога на Аляску из-за позиции России

Специальный представитель американского президента Кит Келлог не был включен в делегацию США, которая в пятницу, 15 августа, отправилась на Аляску на саммит между Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным из-за позиции России.

Об этом CNN сообщили осведомленные чиновники администрации Трампа, передает "Европейская правда".

По словам собеседника, Келлог воспринимается российской стороной как сторонник Украины, что могло бы сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным".

Келлог поделился всей информацией, которую он собрал во время бесед с украинцами, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, утверждая, что его отсутствие не является серьезной проблемой.

Один из собеседников также отметил, что Рубио не считается мягким по отношению к России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником.

В то же время европейцы обеспокоены тем, что Келлог не вошел в состав делегации.

"Он надеялся быть там, и он должен быть там", – сказал один европейский чиновник, добавив, что отсутствие его глубоких знаний является потерей.

По его мнению, Келлог лучше всего понимает, на что может пойти Украина в рамках соглашения.

По информации собеседников, Келлог, вероятно, будет включен в состав делегации, которая отправится на любые будущие встречи между США, Россией и Украиной.

Как сообщалось, Трамп уже вылетел на Аляску. По дороге он провел первый телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также Трамп в общении со СМИ на борту заявил, что "не будет вести переговоры от имени Украины", когда речь будет идти о территориальных вопросах.