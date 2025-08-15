Командувач сил НАТО у Європі проконсультує Трампа перед розмовою з Путіним на Алясці

Генерал Алексус Гринкевич, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), сьогодні перебуває на Алясці, щоб надати військові поради президентові США Дональда Трампа перед зустріччю з хазяїном Кремля Владіміром Путітим.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив військовий високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Верховний головнокомандувач європейських збройних сил НАТО прибув на Аляску з офіційною місією, щоб надати військові консультації Трампу перед зустріччю з Путіним.

"Генерал Гринкевич як командувач силами НАТО та США в Європі, перебуває на Алясці, щоб надавати військові поради президенту Трампу та секретарю Гегсету, поки президент Трамп намагається мирним шляхом завершити цю війну", – заявив "ЄвроПравді" високопосадовець НАТО.

Він уточнив, що генерал Гринкевич перебуває там як офіційна особа.

Як повідомляла "Європейська правда", Трамп дорогою на Аляску заявив, що потенційно готовий запропонувати Україні безпекові гарантії, але це буде "не у формі НАТО".

Це підтверджує позицію, яку переказав президент Франції Емманюель Макрон після спілкування Трампа з європейськими лідерами і Зеленським 13 серпня.

Також Трамп підтвердив, що у розмові з Путіним буде порушуватися питання українських територій, проте він "не буде вести перемовини від імені України".

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я.