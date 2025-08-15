Командующий сил НАТО в Европе проконсультирует Трампа перед разговором с Путиным на Аляске

Генерал Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), сегодня находится на Аляске, чтобы предоставить военные советы президенту США Дональду Трампу перед встречей с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил военный чиновник НАТО на условиях анонимности.

Верховный главнокомандующий европейских вооруженных сил НАТО прибыл на Аляску с официальной миссией, чтобы предоставить военные консультации Трампу перед встречей с Путиным.

"Генерал Гринкевич как командующий силами НАТО и США в Европе, находится на Аляске, чтобы предоставлять военные советы президенту Трампу и секретарю Гегсету, пока президент Трамп пытается мирным путем завершить эту войну", – заявил "ЕвроПравде" высокопоставленный чиновник НАТО.

Он уточнил, что генерал Гринкевич находится там как официальное лицо.

Как сообщала "Европейская правда", Трамп по дороге на Аляску заявил, что потенциально готов предложить Украине гарантии безопасности, но это будет "не в форме НАТО".

Это подтверждает позицию, которую передал президент Франции Эмманюэль Макрон после общения Трампа с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа.

Также Трамп подтвердил, что в разговоре с Путиным будет подниматься вопрос украинских территорий, однако он "не будет вести переговоры от имени Украины".

Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что правительство его страны "готовo отправить британские войска" в Украину, если будет достигнуто перемирие.