Германия раскритиковала Израиль за возобновление проекта поселения, угрожающего Палестине

Правительство Германии резко раскритиковало планы Израиля по расширению поселения E1, которое может разделить Западный берег и отрезать его от Восточного Иерусалима.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, пишет "Европейская правда".

В МИД страны подчеркнули, что немецкое правительство "решительно отвергает заявления правительства Израиля об утверждении строительства тысяч новых жилых единиц в израильских поселениях на Западном берегу".

"Строительство поселений нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Оно затрудняет достижение двустороннего решения путем переговоров и прекращения израильской оккупации Западного берега, как того требует Международный суд ООН", – заявило внешнеполитическое ведомство Германии.

Страна подчеркнула, что израильские планы по поселению Е1 еще больше ограничат "мобильность палестинского населения на Западном берегу, фактически разделив Западный берег на две части и отрезав Восточный Иерусалим от остальной части Западного берега".

"Немецкое правительство призывает правительство Израиля прекратить строительство поселений и признает только границы от 4 июня 1967 года, которые были согласованы сторонами конфликта. Немецкое правительство категорически отвергает любые планы аннексии со стороны правительства Израиля", – добавили в заявлении.

Речь идет об отложенном проекте, о возобновлении которого 14 августа заявил израильский ультраправый министр финансов – его уже раскритиковали в Британии.

Это проект строительства поселения E1, которое разделит Западный берег и отрежет его от Восточного Иерусалима. По словам офиса главы Минфина Израиля, этот шаг "похоронит" идею создания Палестинского государства.

Проект предусматривает строительство 3401 дома для израильских поселенцев между существующим поселением на Западном берегу и Иерусалимом. Израиль замораживал его в 2012 и 2020 годах из-за возражений США, европейских союзников и других государств.

Как известно, на фоне обострения гуманитарного кризиса в секторе Газа звучит все более громкая критика правительства Биньямина Нетаньяху со стороны европейских лидеров. Поддержка и симпатия к Израилю в обществах стран Западной Европы достигли самого низкого уровня за много лет опросов.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассаблее ООН. Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

